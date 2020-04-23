22:23 (мск), источник: ТАСС
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/.
«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и
Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.
Как следует из правил программы, льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам
22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля.