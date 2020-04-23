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22:23 (мск), источник: ТАСС

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Как следует из правил программы, льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей. Оператором программы выступит финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ.

22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля.

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