Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

Лукашенко в четверг провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Отрывок из выступления главы государства показал телеканал ОНТ.
«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И это метод (по борьбе с COVID-19 — ред.), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400−600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» — сказал Лукашенко.
Он утверждает, что в странах, которые стали выпускать жителей из изоляции, эти люди выходят на улицу «ослабленные, не видели белого света». По его словам, люди с ослабленным иммунитетом, которые вышли из самоизоляции, «получат вот этот вирус».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
В Белоруссии на четверг зарегистрировано более 8 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания — плюс 741 человек.