Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
12Нотр-Дам спустя год после пожара
00:24 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
01:29 (мск)Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:41 MSK, 24.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 699 338+78 759
Скончалось188 437+5 534
Выздоровело737 735+28 194
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

Лукашенко в четверг провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Отрывок из выступления главы государства показал телеканал ОНТ.

«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И это метод (по борьбе с COVID-19 — ред.), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400−600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» — сказал Лукашенко.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Он утверждает, что в странах, которые стали выпускать жителей из изоляции, эти люди выходят на улицу «ослабленные, не видели белого света». По его словам, люди с ослабленным иммунитетом, которые вышли из самоизоляции, «получат вот этот вирус».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

В Белоруссии на четверг зарегистрировано более 8 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания — плюс 741 человек.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: мы принимаем все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 23 апреля
Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось
В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом
Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра
Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве
2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений
Торговые сети начали вводить ограничения из-за COVID-19
Препарат Remdesivir провалил тесты как средство от коронавируса
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Царь-планшет с беспроводной зарядкой на треть дешевле iPad Pro Профессиональный планшет для всех.
Горячие темы на Авто
О форуме и не только 196
Мысли вслух. 151
Темнеет... 121
Вождю сегодня 150! 96
Кино
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу Смотрите, какими были Павел Воля, Гарик Харламов и другие резиденты, и какими стали, — в фотогалерее «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Актер Константин Хабенский откровенно рассказал о младшей дочке Звезда российского кино умилил поклонников
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь