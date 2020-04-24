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02:22 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

ГРОЗНЫЙ, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые с президентом России Владимиром Путиным его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

Источник: РИА Новости

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат- Хаджи Кадыров, это было в Сочи, в 2000 году», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram. По его словам, в последующем были встречи в Моздоке, в Гудермесе.

«Но первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году», — повторил Кадыров.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года в результате теракта.

В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Республику он возглавил в 2007 году.

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