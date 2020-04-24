02:22 (мск), источник: РИА Новости
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
ГРОЗНЫЙ, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые с президентом России Владимиром Путиным его познакомил отец
«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат- Хаджи Кадыров, это было в Сочи, в 2000 году», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram. По его словам, в последующем были встречи в Моздоке, в Гудермесе.
«Но первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году», — повторил Кадыров.
Первый президент Чечни
В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Республику он возглавил в 2007 году.