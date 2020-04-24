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05:28 (мск), источник: РИА Новости

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

ООН, 24 апр — РИА Новости. Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:31 MSK, 24.04
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Источник: РИА "Новости"

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о блокировании в ООН российской резолюции, предусматривающей ослабление санкционного режима в период пандемии. В российском постпредстве ранее отметили, что проект документа, призывавшего отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран, заблокировала группа западных стран и поддержавших их государств.

Как отметили в российском постпредстве, украинским дипломатам «пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны “государства-агрессора”, коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — указали в постпредстве.

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Авторы заявления подчеркнули, что позиция Киева подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. От такого взаимодействия, по мнению дипломатов, «выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего — в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении».

«Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», — добавили в российском постпредстве.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter отметил, что дипломаты не могли не отреагировать на очередную «победу», провозглашенную коллегами с Украины после того, как они нарушили процедуру молчания по российскому проекту резолюции. «Жду не дождусь, когда к нашим соседям вернется рассудок и они перестанут выглядеть жалкими», — написал дипломат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

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