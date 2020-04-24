США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», — сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.
В частности, минэнерго предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств».
Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности».
«Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов», — сказано в стратегии.
В этой связи там предлагается понизить объем российского ядерного топлива, разрешенный к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.
В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива «ТВС-Квадрат».
Ранее сообщалось, что объем зарубежных заказов «Росатома» на десятилетний период по итогам 2019 года составит 133−135 миллиардов долларов. Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за этот срок.
В состав портфеля зарубежных заказов «Росатома» входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой «копилке» на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.