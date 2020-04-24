Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
06:20 (мск), источник: РИА Новости

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий, находящихся под их влиянием, и стать мировым лидером в этой сфере, об этом говорится в стратегии министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», — сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.

В частности, минэнерго предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств».

Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности».

«Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов», — сказано в стратегии.

В этой связи там предлагается понизить объем российского ядерного топлива, разрешенный к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.

В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива «ТВС-Квадрат».

Ранее сообщалось, что объем зарубежных заказов «Росатома» на десятилетний период по итогам 2019 года составит 133−135 миллиардов долларов. Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за этот срок.

В состав портфеля зарубежных заказов «Росатома» входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой «копилке» на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством
Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра
СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных американцев
Врачи рассказали о «булыжниках» на снимках легких при COVID-19
Ученые США установили, что COVID-19 плохо приспособлен к теплу
Банки рассказали о новых уловках мошенников
Саудовские танкеры изменят маршрут, если США запретят импорт
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Царь-планшет с беспроводной зарядкой на треть дешевле iPad Pro Профессиональный планшет для всех.
Авто
Водителям придется ездить по пропускам в 21 регионе России Московское решение борьбы с коронавирусом будет постепенно распространяться по стране
Кино
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу Смотрите, какими были Павел Воля, Гарик Харламов и другие резиденты, и какими стали, — в фотогалерее «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Коснется всех пенсионеров: новый приказ Мишустина
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Новости партнеров
Создатель коронавируса найден. Им оказался один из богатейших людей мира
Власти разрешили стражам порядка расстреливать нарушителей карантина
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь