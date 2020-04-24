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12:11 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Речь идет о переносе со 2 на 3 сентября.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

После принятия этого закона Госдумой против переноса выступили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. Матвиенко заявила журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг этого закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы.

Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества», отмечается в сопроводительных документах.

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