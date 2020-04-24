Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

В интервью телеканалу «Россия-24» она заявила, что в текущем году не надо планировать зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения.
«Не так быстро наладятся коммуникации, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро», — констатировала она.
«И как это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий», — отметила Матвиенко, подчеркнув, что один год — это не трагедия.
По ее мнению, большинство россиян понимают ситуацию и выдерживают режим самоизоляции, хотя есть и недисциплинированное граждане, которые подвергают риску себя и других. Матвиенко в этой связи призвала россиян «не расслабляться» и быть дисциплинированными.
«Надо потерпеть, пройдёт это время, и оно забудется. Но нельзя рисковать», — подчеркнула спикер Совета Федерации.