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22:45 (мск), источник: Интерфакс

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян не планировать на этот год зарубежные поездки в связи с неопределенностью дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 783 512+101 287
Скончалось195 313+7 983
Выздоровело765 914+33 267
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В интервью телеканалу «Россия-24» она заявила, что в текущем году не надо планировать зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения.

«Не так быстро наладятся коммуникации, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро», — констатировала она.

«И как это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий», — отметила Матвиенко, подчеркнув, что один год — это не трагедия.

По ее мнению, большинство россиян понимают ситуацию и выдерживают режим самоизоляции, хотя есть и недисциплинированное граждане, которые подвергают риску себя и других. Матвиенко в этой связи призвала россиян «не расслабляться» и быть дисциплинированными.

«Надо потерпеть, пройдёт это время, и оно забудется. Но нельзя рисковать», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

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