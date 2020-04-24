Путин: государство, бизнес, НКО должны действовать единым фронтом в борьбе с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы государство, бизнес, НКО, волонтеры и все граждане выступили единым фронтом в борьбе с коронавирусом. Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Подводя итоги совещания по поддержке автопрома, Путин заметил, что состоявшийся разговор был «очень содержательным». Он обещал дать поручение проанализировать все прозвучавшие предложения и учесть их при подготовке итоговых решений. «Считаю важным всем предприятиям активно использовать ваш опыт по организации устойчивого и безопасного производственного процесса, по внедрению профилактических мер, призванных максимально защитить жизнь и здоровье сотрудников», — отметил президент.
Он поблагодарил компании, которые подключились к общей работе по борьбе с коронавирусом, наладив выпуск средств индивидуальной защиты и другой востребованной продукции.