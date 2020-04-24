Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Я думала, что больше не могу»Медсестра рассказала о борьбе с COVID-19 в Лондоне
Фоторепортажи
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
20Самые удивительные места на Земле
21:14 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Попова заявила, что власти могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 766 562+84 337
Скончалось194 454+7 124
Выздоровело762 196+29 549
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения — на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять», — сказала она.

Попова добавила, что пока нельзя останавливаться и открыть все заведения и учреждения, закрытые из-за введенных ограничений.

По ее словам, очень велик риск распространения коронавируса и взрывного роста числа новых заболевших в дальнейшем, если введенные меры не будут соблюдены как минимум еще 14 дней.

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период (равняется двум неделям — прим. ТАСС)», — сказала она.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Говорить об отказе от ограничительных мер пока нельзя, подчеркнула она. «Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода <…>. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно четко соблюдать», — добавила Попова.

Заразиться в любой момент

Попова заявила, что россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент.

«Сегодня ученые говорили о том, что мы, возможно, не видим всех последствий этого заболевания <…>. Возможно, через какое-то время мы столкнемся с тем, что те, кто переболел или встретился с этим вирусом, с клиническими проявлениями, будут иметь еще какие-то проблемы. <…> Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет иммунитета в популяции, или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными», — сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
 Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Этот редкий признак может сигнализировать о ранней стадии COVID-19
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
ЦБ снизил ставку. Что будет с рублем, кредитами и вкладами?
Врачи в ужасе от предложений Трампа по лечению коронавируса
Что «Хаббл» узнал о тайнах Вселенной (фото)
Майк Тайсон решил вернуться на ринг
Знаменитости стали бриться налысо после призыва Кадырова (фото)
Здоровье
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса Они связаны с поведением человека.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 369
О форуме и не только 212
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 181
Темнеет... 124
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Результаты поэтического конкурса № 16. О, дайте, дайте мне свободу! 295
Будет ли дистанционное образование и дальше, с сентября? 254
Забавные картинки 250
а как надо поступить? 216
Леди
Альбина Джанабаева снялась в «нежной» фотосессии Певица принимает комплименты под новой фотографией в блоге.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь