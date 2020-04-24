Попова заявила, что власти могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения — на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять», — сказала она.
Попова добавила, что пока нельзя останавливаться и открыть все заведения и учреждения, закрытые из-за введенных ограничений.
По ее словам, очень велик риск распространения коронавируса и взрывного роста числа новых заболевших в дальнейшем, если введенные меры не будут соблюдены как минимум еще 14 дней.
«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период (равняется двум неделям — прим. ТАСС)», — сказала она.
Говорить об отказе от ограничительных мер пока нельзя, подчеркнула она. «Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода <…>. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно четко соблюдать», — добавила Попова.
Попова заявила, что россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент.
«Сегодня ученые говорили о том, что мы, возможно, не видим всех последствий этого заболевания <…>. Возможно, через какое-то время мы столкнемся с тем, что те, кто переболел или встретился с этим вирусом, с клиническими проявлениями, будут иметь еще какие-то проблемы. <…> Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет иммунитета в популяции, или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными», — сказала она.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.