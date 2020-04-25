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01:53 (мск), источник: Известия

Удары плетьми как форму наказания отменили в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии приняли решение исключить удары плетьми из списка возможных наказаний за совершенные противозаконные деяния. Об этом со ссылкой на материалы верховного суда королевства сообщает агентство Reuters в пятницу, 24 апреля.

Источник: Известия

По предварительным данным, теперь такое наказание будет заменяться штрафом или тюремным заключением. Также в документах суда говорится, что решение является продолжением реформ в сфере прав человека, которые проводятся в стране под руководством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

Строгость соблюдения религиозных норм в Саудовской Аравии была усилена в начале 1980-х годов на фоне резких исламистских настроений в регионе и в связи с необходимостью противостоять Ирану, который в 1979 году после прихода там к власти шиитов стал оспаривать лидерство Саудовской Аравии в мусульманском мире.

Начиная с 2015 года в королевстве проводятся реформы в сфере прав человека, а страна заявила, что стала постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни. В конце декабря 2019 года власти Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки, в октябре 2019 года королевство впервые разрешило женщинам служить в армии.

Ранее женщинам разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, работать в ресторанах и открывать собственный бизнес, а также самостоятельно выбирать способ родов и давать согласие на операции.

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