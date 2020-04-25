Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
03:48 (мск), источник: РИА Новости

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта «Без срока давности» рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они были вынуждены голодать.

«Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново», — заявил в интервью газете военный историк Антти Лайне.

Автор публикации Паси Яакконен считает, что действия финских оккупантов якобы «все же сильно отличались» от немецких. «Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни», — пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.

Читайте также
Бухгалтер-оборотень. Как шеф Гестапо изображал няньку и узника концлагеря

Как утверждает автор, «целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей». «Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», — заявляет он.

По его словам, указ собрать не финское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии. «Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», — утверждает, в свою очередь, Лайне.

На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941—1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
К побережью США приближается армада. Американцы в панике
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Власти могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
ЦБ снизил ставку. Что будет с рублем, кредитами и вкладами?
Взрыв в Военно-космической академии объяснили помешательством
В Москве задержан адвокат за взятку в 5 млн рублей
Здоровье
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса Они связаны с поведением человека.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 388
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 270
О форуме и не только 212
Темнеет... 124
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
В России готовится замена денег. Важный совет
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Леди
Альбина Джанабаева снялась в «нежной» фотосессии Певица принимает комплименты под новой фотографией в блоге.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь