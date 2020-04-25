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18:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко отложил послание к народу и парламенту из-за пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и «экономической неопределенности во всем мире». Новую дату послания господин Лукашенко не назвал, однако допустил, что оно может быть сопряжено с его президентской компанией. В Белоруссии количество заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 817 человек, всего выявлено более 9,5 тыс. инфицированных.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 840 830+95 153
Скончалось199 272+6 230
Выздоровело803 139+49 862
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Источник: president.gov.by

Президент Белоруссии сообщил, что конкретная дата послания не называлось и ранее. «Если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал Лукашенко журналистам во время республиканского субботника в Гомельской области (цитата по «БелТА»).

Он добавил, что из-за новых обстоятельств в мире на многие вопросы нет однозначных ответов.

Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся.
Александр Лукашенко
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Ранее он сообщил, что в Белоруссии в ближайшие пять лет будет принята новая конституция. Отметим, что в России тоже разработана новая Конституция. Для того чтобы она вступила в силу, за нее должны проголосовать граждане на всенародном голосовании. Оно должно было пройти 22 апреля, но на фоне коронавируса президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования на неопределенный срок, так как в приоритете «здоровье, жизнь и безопасность людей».

В мире коронавирусом заражено свыше 2,5 млн человек, умерло около 197 тыс. В России более 74,5 тыс. заболевших, погиб 681 человек.

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