18:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко отложил послание к народу и парламенту из-за пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок
Президент Белоруссии сообщил, что конкретная дата послания не называлось и ранее. «Если там
Он добавил, что
Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся.
Ранее он сообщил, что в Белоруссии в ближайшие пять лет будет принята новая конституция. Отметим, что в России тоже разработана новая Конституция. Для того чтобы она вступила в силу, за нее должны проголосовать граждане на всенародном голосовании. Оно должно было пройти 22 апреля, но на фоне коронавируса президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования на неопределенный срок, так как в приоритете «здоровье, жизнь и безопасность людей».
В мире коронавирусом заражено свыше 2,5 млн человек, умерло около 197 тыс. В России более 74,5 тыс. заболевших, погиб 681 человек.