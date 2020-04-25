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19:03 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что «дух Эльбы» является примером того, как Москва и Вашингтон могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

«Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — говорится в совместном заявлении.

Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.

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