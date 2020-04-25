Испанцам разрешат прогулки и занятия спортом в мае

«Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб», — сообщил премьер на
Он также напомнил, что уже с завтрашнего дня смогут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум — километр от места жительства).
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании — одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 25 марта скончались 22 902 человека, которым был поставлен диагноз COVID-19. В общей сложности при помощи тестов ПЦР было выявлено 205 905 случаев заражения. Кроме того, с начала эпидемии было выявлено 17 854 случаев при помощи тестов на антитела. Таким образом, общее число зафиксированных случаев составляет 223 759.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии «сгибания кривой» распространения коронавируса.