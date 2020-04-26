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02:38 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу

В течение последних двух месяцев они проходят в Белом доме практически ежедневно.

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Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Проводимые в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, сотрудников администрации высокого ранга и экспертов регулярные брифинги по ситуации вокруг нового коронавируса не стоят затраченных усилий, если СМИ искажают высказывания выступающих. Такое мнение выразил американский лидер в субботу, разместив соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

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Если сидишь дома

«В чем смысл пресс-конференций в Белом доме [по коронавирусу], когда лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только лживые новости. Не стоят времени и усилий!» — написал президент.

В пятницу портал Axios сообщил, что Трамп может сократить свое участие в проводимых в Белом доме регулярных брифингах по ситуации с коронавирусом. По его данным, глава вашингтонской администрации может перестать появляться на каждой из таких пресс-конференций, а в случае участия может сокращать продолжительность своего присутствия. Так, в пятницу глава государства не стал отвечать на вопросы, а в субботу и вовсе не встретился с прессой.

На протяжении последних двух месяцев брифинги по коронавирусу проходят в Белом доме практически ежедневно. Основная тема этих продолжающихся порой более двух часов мероприятий — борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагиваются и другие вопросы. Первые несколько таких брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

Как отмечает Axios, многие советники Трампа призывают его прекратить подобную практику. По их мнению, слишком частое появление главы Белого дома на брифингах, в частности, плохо сказывается на его рейтингах.

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