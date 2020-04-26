02:50 (мск), источник: Интерфакс
Переболевший COVID-19 Борис Джонсон вернется к работе в понедельник
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU —
Отмечается, что временно замещающий Джонсона на посту премьера глава МИД Доминик Рааб вернется к выполнению своих прежних обязанностей.
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Джонсон 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом и поэтому самоизолировался. На тот момент у него проявились слабые симптомы респираторного заболевания, и британский премьер продолжал работать дистанционно.
Вечером 5 апреля его доставили в больницу Святого Фомы по рекомендации врача, поскольку у него не спадала температура и продолжался кашель. 6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии.
В правительстве его функции временно выполняет глава МИД Доминик Рааб.
12 апреля Джонсона выписали из больницы. На следующий день стало известно, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.