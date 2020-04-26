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08:35 (мск), источник: РИА Новости

В Саудовской Аравии частично отменят комендантский час

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился на период с 26 апреля до 13 мая частично отменить комендантский час во всех регионах королевства, за исключением Мекки и ряда изолированных районов, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на приказ главы государства.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 26.04
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Источник: РИА Новости

Власти Саудовской Аравии ранее разрешили сделать короче введенный в королевстве в связи с коронавирусом комендантский час в месяц священного для мусульман поста Рамадан.

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«Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час», — говорится в приказе саудовского короля.

Кроме того, в указанный промежуток времени будет возобновлена коммерческая и экономическая деятельность. Согласно приказу, речь идет об оптовых и розничных магазинах, а также о торговых центрах. Строительные компании и заводы на указанный период также смогут возобновить свою работу и осуществлять её без каких-либо временных ограничений.

В понедельник саудовские власти объявили, что две главные святыни ислама — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в течение месяца поста Рамадана, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.

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