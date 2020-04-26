В Саудовской Аравии частично отменят комендантский час

Власти Саудовской Аравии ранее разрешили сделать короче введенный в королевстве в связи с коронавирусом комендантский час в месяц священного для мусульман поста Рамадан.
«Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час», — говорится в приказе саудовского короля.
Кроме того, в указанный промежуток времени будет возобновлена коммерческая и экономическая деятельность. Согласно приказу, речь идет об оптовых и розничных магазинах, а также о торговых центрах. Строительные компании и заводы на указанный период также смогут возобновить свою работу и осуществлять её без каких-либо временных ограничений.
В понедельник саудовские власти объявили, что две главные святыни ислама — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в течение месяца поста Рамадана, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.