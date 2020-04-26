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09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Италии не прогнозируют открытие границ до конца года

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини считает, что в этом году в Италии не будет международного туризма. Он сказал, что границы будут открывать в зависимости от ситуации в других странах.

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Источник: Reuters

«Будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план “Путешествую в Италии”, который предполагает инвестиции во внутренний туризм», — сказал Франческини в интервью газете La Repubblica (цитата по ТАСС).

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По словам министра, культурные достопримечательности в Италии откроют в мае. Среди них — Колизей и Помпеи. Он сказал, что откроются только те достопримечательности, которые смогут обеспечивать меры безопасности.

Все музеи, выставки и учреждения культуры в Италии закрыты с 8 марта. Постепенная отмена ограничений ожидается с 4 мая.

В Италии зарегистрировано почти 193 тыс. случаев заражений коронавирусом. От COVID-19 умерли около 26 тыс. человек. По числу заразившихся страна находится на третьем месте, а по числу смертей — на втором.

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