Власти Италии не прогнозируют открытие границ до конца года

«Будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план “Путешествую в Италии”, который предполагает инвестиции во внутренний туризм», — сказал Франческини в интервью газете La Repubblica (цитата по ТАСС).
По словам министра, культурные достопримечательности в Италии откроют в мае. Среди них — Колизей и Помпеи. Он сказал, что откроются только те достопримечательности, которые смогут обеспечивать меры безопасности.
Все музеи, выставки и учреждения культуры в Италии закрыты с 8 марта. Постепенная отмена ограничений ожидается с 4 мая.
В Италии зарегистрировано почти 193 тыс. случаев заражений коронавирусом. От COVID-19 умерли около 26 тыс. человек. По числу заразившихся страна находится на третьем месте, а по числу смертей — на втором.