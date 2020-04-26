12:36 (мск), источник: Коммерсантъ
«Он превратился в овощ»
Мировые СМИ продолжают хоронить Ким Чен Ына.
В субботу вечером сразу несколько мировых СМИ со ссылкой на разные источники или на другие издания наперебой сообщали: лидер КНДР Ким Чен Ын умер, при смерти или находится в вегетативном состоянии. В ответ на это утром в воскресенье государственное радио КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын занят «активной деятельностью». «Ъ» разбирался в ситуации и изучал истории о сердечном приступе, дрожащих руках и неопытном хирурге.
Как и многое в Северной Корее, эта история началась в День Солнца, 15 апреля. Ким Чен Ын вопреки обыкновению не появился на торжествах, посвященных дню рождения его деда и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Затем подозрения начали множиться: сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в своей самой важной рубрике «Деятельность высшего руководителя» последние дни давал лишь скудные новости вроде «Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту Сирии».
Последняя «живая» новость датируется 12 апреля: учитывая обычай северокорейских СМИ давать информацию о деятельности вождя с задержкой на день из этого можно сделать вывод, что после 11 апреля Ким Чен Ына никто не видел.
Ближе к концу месяца таинственному исчезновению верховного руководителя нашли причину: южнокорейское издание NK Daily, укомплектованное преимущественно беженцами с Севера, сообщило, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию на сердце и лечится на одной из своих вилл. Примерно в это же время телеканал CNN со ссылкой на источник в разведке подтвердил: американские власти изучают полученные от разведчиков сведения о тяжелом состоянии северокорейского вождя. Впрочем, южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на источники в руководстве Республики Корея и агентство Reuters со ссылкой на китайские власти эту информацию опровергли.
Слухи успели прокомментировать власти России, Китая и США — в основном, в духе «мы не знаем, но следим» — и скандал поутих, однако затем всезнающие источники снова взялись за дело.
В пятницу, 24 апреля, японская газета Shukan Gendai со ссылкой на вызванного в КНДР китайского врача сообщила: во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Врачи из его делегации бросились ему на помощь, пытались делать ему непрямой массаж сердца и срочно увезли в больницу.
Но, по словам собеседника издания, северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести
По данным издания, за это время вождь «превратился в овощ», и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.
25 апреля, агентство Reuters со ссылкой сразу на три источника подтвердила информацию об отправке китайских медиков в Пхеньян, подчеркнув, что делегацию возглавляет высокопоставленный чиновник из Отдела международных связей ЦК Компартии Китая. О неудавшейся операции ничего не сообщалось. В тот же день
Впрочем, в воскресенье утром государственное радио КНДР сообщило, что Ким Чен Ын занят «активной деятельностью», в частности выразил благодарность строителям Самчжиёна — нового города, возведение которого завершилось в конце прошлого года. Правда, из сообщения неясно, выступил ли вождь перед рабочими или его благодарность была передана им от его имени.
Все, что у нас есть из фактов — это отсутствие Ким Чен Ына на пусть сокращенных, но все же торжественных мероприятиях по случаю Дня Солнца. Пока мы не увидим кортеж с гробом, ничего определенно говорить нельзя, а верить анонимам и источникам с сомнительной репутацией не стоит.
По его словам, ситуация в Северной Корее сейчас сложная: сильно заранее закрыв границы при появлении первых сообщений о коронавирусе, она создала значительные трудности в экономике.
«Для режима будет даже болезненнее, если Ким Чен Ын не умер, а остался в вегетативном состоянии, потому что в это случае непонятно, что делать с властью», — пояснил эксперт.
По словам Асмолова, в случае смерти вождя иностранные государства начнут попытки воспользоваться ситуацией. «Я скорее ожидал бы действий не со стороны Вашингтона, а со стороны Сеула, ведь с точки зрения Южной Кореи северокорейский режим — бандиты, временно захватившие пять областей страны. Сравнение грубое, но Сеул смотрит на Пхеньян так, как Киев — на ДНР и ЛНР», — рассказал он.
Что касается возможных преемников, Константин Асмолов наиболее вероятным следующим вождем Северной Кореи называет сестру Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. «Она уже в апреле стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК). Кроме того, Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителя руководителя агитации и пропаганды ЦК ТПК и, по слухам, отвечает за поддержание позитивного образа КНДР в мире. Кроме того, она уже выступала с жесткими заявлениями по межкорейским и
«Среди кандидатов в лидеры можно назвать и старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Чхоля. На
«Есть и младший брат Ким Чен Ира — Ким Пхён Ир. Но он брат не от Ким Чен Сук, а от Ким Сон Э, которая после прихода Ким Чен Ира к власти “куда-то делась”, а Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой: был послом в Чехии, в Польше, но не так давно вернулся в Пхеньян. Так что он может считаться запасным вариантом», — резюмировал Константин Асмолов.
Как бы то ни было, достоверной информации о судьбе Ким Чен Ына пока нет. Однажды он уже пропадал на полтора месяца в 2014 году — по разным данным, он растянул сухожилие при личной проверке полосы препятствий для военных или восстанавливался после операции по удалению кисты на лодыжке. В любом случае, Ким Чен Ын вскоре появился на публике: сначала он ходил с палочкой, прихрамывая, но затем, восстановившись, железной поступью повел свой народ к светлому будущему под знаменем идей чучхэ. Возможно, так будет и на сей раз.
Алексей Наумов