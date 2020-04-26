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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

«Он превратился в овощ»

Мировые СМИ продолжают хоронить Ким Чен Ына.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В субботу вечером сразу несколько мировых СМИ со ссылкой на разные источники или на другие издания наперебой сообщали: лидер КНДР Ким Чен Ын умер, при смерти или находится в вегетативном состоянии. В ответ на это утром в воскресенье государственное радио КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын занят «активной деятельностью». «Ъ» разбирался в ситуации и изучал истории о сердечном приступе, дрожащих руках и неопытном хирурге.

Как и многое в Северной Корее, эта история началась в День Солнца, 15 апреля. Ким Чен Ын вопреки обыкновению не появился на торжествах, посвященных дню рождения его деда и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Обычно праздник отмечают с грандиозным размахом, однако в этом году торжества прошли в сокращенном формате — это можно было бы объяснить эпидемией коронавируса, но Пхеньян случаи заболевания COVID-19 в стране отрицает.

Затем подозрения начали множиться: сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в своей самой важной рубрике «Деятельность высшего руководителя» последние дни давал лишь скудные новости вроде «Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту Сирии».

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Последняя «живая» новость датируется 12 апреля: учитывая обычай северокорейских СМИ давать информацию о деятельности вождя с задержкой на день из этого можно сделать вывод, что после 11 апреля Ким Чен Ына никто не видел.

Ближе к концу месяца таинственному исчезновению верховного руководителя нашли причину: южнокорейское издание NK Daily, укомплектованное преимущественно беженцами с Севера, сообщило, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию на сердце и лечится на одной из своих вилл. Примерно в это же время телеканал CNN со ссылкой на источник в разведке подтвердил: американские власти изучают полученные от разведчиков сведения о тяжелом состоянии северокорейского вождя. Впрочем, южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на источники в руководстве Республики Корея и агентство Reuters со ссылкой на китайские власти эту информацию опровергли.

Слухи успели прокомментировать власти России, Китая и США — в основном, в духе «мы не знаем, но следим» — и скандал поутих, однако затем всезнающие источники снова взялись за дело.

В пятницу, 24 апреля, японская газета Shukan Gendai со ссылкой на вызванного в КНДР китайского врача сообщила: во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Врачи из его делегации бросились ему на помощь, пытались делать ему непрямой массаж сердца и срочно увезли в больницу.

Почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 медиков с оборудованием (в том числе врачи-кардиологи и военные медики, среди которых был и источник японской газеты).

Но, по словам собеседника издания, северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести хирургу-кардиологу, много лет проучившемуся в Китае, но у того возникли проблемы. «Он сильно нервничал, руки дрожали. Кроме того, он никогда не оперировал настолько ожиревшего человека, как Ким Чен Ын, и в итоге стент поставили лишь через восемь минут», — сообщает Shukan Gendai.

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По данным издания, за это время вождь «превратился в овощ», и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.

25 апреля, агентство Reuters со ссылкой сразу на три источника подтвердила информацию об отправке китайских медиков в Пхеньян, подчеркнув, что делегацию возглавляет высокопоставленный чиновник из Отдела международных связей ЦК Компартии Китая. О неудавшейся операции ничего не сообщалось. В тот же день вице-президент гонконгского спутникового телеканала HKSTV — лояльного Пекину — сообщила о смерти 36-летнего северокорейского вождя. Эту информацию сразу же растиражировали многие мировые СМИ.

Впрочем, в воскресенье утром государственное радио КНДР сообщило, что Ким Чен Ын занят «активной деятельностью», в частности выразил благодарность строителям Самчжиёна — нового города, возведение которого завершилось в конце прошлого года. Правда, из сообщения неясно, выступил ли вождь перед рабочими или его благодарность была передана им от его имени.

Все, что у нас есть из фактов — это отсутствие Ким Чен Ына на пусть сокращенных, но все же торжественных мероприятиях по случаю Дня Солнца. Пока мы не увидим кортеж с гробом, ничего определенно говорить нельзя, а верить анонимам и источникам с сомнительной репутацией не стоит.
Константин Асмолов
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН

По его словам, ситуация в Северной Корее сейчас сложная: сильно заранее закрыв границы при появлении первых сообщений о коронавирусе, она создала значительные трудности в экономике.

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«Для режима будет даже болезненнее, если Ким Чен Ын не умер, а остался в вегетативном состоянии, потому что в это случае непонятно, что делать с властью», — пояснил эксперт.

По словам Асмолова, в случае смерти вождя иностранные государства начнут попытки воспользоваться ситуацией. «Я скорее ожидал бы действий не со стороны Вашингтона, а со стороны Сеула, ведь с точки зрения Южной Кореи северокорейский режим — бандиты, временно захватившие пять областей страны. Сравнение грубое, но Сеул смотрит на Пхеньян так, как Киев — на ДНР и ЛНР», — рассказал он.

Что касается возможных преемников, Константин Асмолов наиболее вероятным следующим вождем Северной Кореи называет сестру Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. «Она уже в апреле стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК). Кроме того, Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителя руководителя агитации и пропаганды ЦК ТПК и, по слухам, отвечает за поддержание позитивного образа КНДР в мире. Кроме того, она уже выступала с жесткими заявлениями по межкорейским и американо-северокорейским отношениям. Девушка умная и боевая», — пояснил кореист.

Источник: AP 2020
Причем даже пол Ким Ё Чжон не станет проблемой: по словам Асмолова, в северокорейской идеологии важное место занимает Ким Чен Сук — жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира — и страна привыкла к женщинам на важных политических постах, пусть и второго эшелона.

«Среди кандидатов в лидеры можно назвать и старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Чхоля. На какой-то момент он даже считался более вероятным наследником Ким Чен Ира, делая карьеру по партийной линии, пока его брат учился на артиллерийского разведчика. После его прихода к власти этот любитель гитариста Эрика Клэптона, по слухам, забросил политику и занялся музыкой. Но мы помним истории вроде той, когда молодой офтальмолог вынужден был оставить профессию и вернуться в политику», — намекнул собеседник «Ъ» на сирийского президента Башара Асада, ставшего президентом после гибели в автокатастрофе его старшего брата Басиля, считавшегося преемником отца Хафеза.

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«Есть и младший брат Ким Чен Ира — Ким Пхён Ир. Но он брат не от Ким Чен Сук, а от Ким Сон Э, которая после прихода Ким Чен Ира к власти “куда-то делась”, а Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой: был послом в Чехии, в Польше, но не так давно вернулся в Пхеньян. Так что он может считаться запасным вариантом», — резюмировал Константин Асмолов.

Как бы то ни было, достоверной информации о судьбе Ким Чен Ына пока нет. Однажды он уже пропадал на полтора месяца в 2014 году — по разным данным, он растянул сухожилие при личной проверке полосы препятствий для военных или восстанавливался после операции по удалению кисты на лодыжке. В любом случае, Ким Чен Ын вскоре появился на публике: сначала он ходил с палочкой, прихрамывая, но затем, восстановившись, железной поступью повел свой народ к светлому будущему под знаменем идей чучхэ. Возможно, так будет и на сей раз.

Алексей Наумов

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