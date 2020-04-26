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12:33 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев призвал не торопиться с выводами относительно состояния здоровья Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

«Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», — сказал он в воскресенье «Интерфаксу».

Кроме того, депутат подтвердил направление от имени КПРФ телеграммы Ким Чен Ыну.

«25-го апреля — годовщина встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, и в связи с этой датой была направлена телеграмма лидеру КНДР от Геннадия Андреевича Зюганова и от всей КПРФ», — сказал Тайсаев.

Он обратил внимание, что КНДР часто становится объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ.

Однако подтверждением может являться только официальное сообщение властей КНДР, до этого я бы не торопился делать какие-то выводы и ссылаться на какую-то неподтвержденную информацию.
Казбек Тайсаев
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Как заявил Тайсаев, «я знаю, что Ким Чен Ын — очень сильный лидер, желаю ему здоровья и уверен, что у него все нормально».

Кроме того, он сообщил, что группа Госдумы по взаимодействию с парламентом КНДР продолжает контактировать с представителями Северной Кореи, «эти контакты даже активизировались очень серьезно». По словам депутата, несмотря на пандемию, работа продолжается.

В последнее время в СМИ продолжает циркулировать неподтвержденная информация о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже скончался.

Так, в субботу издание New York Post со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения, который сослался на информацию от «серьезного источника», сообщило, что Ким Чен Ын, «вероятно, умер».

Со своей стороны, некоторые японские СМИ утверждают, что по их информации, Ким Чен Ын жив, однако его состояние тяжелое после перенесенной операции на сердце.

Западные СМИ сообщали, что группа врачей и официальных лиц отправилась в КНДР из Китая в качестве «советников».

Yonhap обратило внимание, что в субботу Ким Чен Ын на публике, судя по всему, не появлялся. В последний раз его видели на публичных мероприятиях 11 апреля.

При этом Yonhap сообщало со ссылкой на государственное радио Северной Кореи, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

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