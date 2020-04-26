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20:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президенту «доложено было» (об этой мозаике.— «Ъ»).

Источник: РИА "Новости"

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: “Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано”», — передал слова главы государства Песков.

Ранее сообщалось, что в главном храме вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» появятся мозаики президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина.

По словам настоятеля храма епископа Клинского, изображение на стенах храмов исторических событий и личностей — это традиция.

Тогда Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма армии и посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны или фонд, занимающийся строительством.

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