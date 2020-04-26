Кремль: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: “Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано”», — передал слова главы государства Песков.
Ранее сообщалось, что в главном храме вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» появятся мозаики президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина.
По словам настоятеля храма епископа Клинского, изображение на стенах храмов исторических событий и личностей — это традиция.
Тогда Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма армии и посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны или фонд, занимающийся строительством.