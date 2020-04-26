Лукашенко считает, что карантин из-за коронавируса не даст положительного результата

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры в России и других странах не дадут положительного результата. С таким утверждением выступил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область.
«Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь», — считает Лукашенко, отрывок из выступления которого показал телеканал «Беларусь 1».
По словам Лукашенко, в условиях карантина «кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах». «В затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные». «Сейчас открыли ворота — люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», — считает Лукашенко.
«Вот почему я принял решение идти своим путем», — добавил президент Белоруссии.
Количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 873 человека и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин