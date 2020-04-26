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22:36 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко считает, что карантин из-за коронавируса не даст положительного результата

Президент Белоруссии считает, что введение карантина спровоцирует вторую волну заболеваемости.

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Источник: AP 2020

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры в России и других странах не дадут положительного результата. С таким утверждением выступил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область.

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«Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь», — считает Лукашенко, отрывок из выступления которого показал телеканал «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, в условиях карантина «кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах». «В затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные». «Сейчас открыли ворота — люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», — считает Лукашенко.

«Вот почему я принял решение идти своим путем», — добавил президент Белоруссии.

Количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 873 человека и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик инфицирования придется на конец апреля — начало мая.

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