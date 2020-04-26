Премьер-министр Италии объявил о смягчении режима карантина по коронавирусу

Глава кабмина отметил, что страна переходит во «вторую фазу» борьбы с коронавирусом, которая продлится до 17 мая. С 27 апреля компании, которым будет разрешено открыться после частичной отмены ограничений, смогут начать подготовительные работы.
— Мы должны избегать риска повторного распространения инфекции. Вы должны соблюдать меры предосторожности даже в отношениях со своими родственниками: единственный способ жить с вирусом — это сохранить социальную дистанцию не менее одного метра. Если вы любите Италию, вы должны избегать распространения инфекции, — цитирует Конте газета Corriere Della Serra.
Премьер добавил, что существует риск роста кривой заражения, это необходимо принять. Он объявил, что с 4 мая можно будет перемещаться в пределах региона, например, чтобы навестить семью, при этом обязательно соблюдать защитные меры. Однако семейные сборы
Рестораны смогут открыться, но только и исключительно навынос. Кроме того, будут доступны прогулки в городских парках и возможность проведения похорон, если там собирается не более 15 человек. В остальном все собрания в общественных местах пока запрещены.
Напомним, в Италии одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу в мире, число жертв перевалило за 26 тысяч, заразилось почти 200 тысяч человек. Положительная динамика наметилась лишь в 20-х числах апреля.