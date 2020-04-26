Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
22:59 (мск), источник: Life.ru

Премьер-министр Италии объявил о смягчении режима карантина по коронавирусу

Также он сообщил, когда откроются бары, выставки и салоны красоты.

Коронавирус COVID-19
23:58 (мск)Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 962 915+76 507
Скончалось205 936+3 666
Выздоровело861 590+47 652
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил на пресс-конференции о смягчении карантинных мер в стране с 4 мая.

Глава кабмина отметил, что страна переходит во «вторую фазу» борьбы с коронавирусом, которая продлится до 17 мая. С 27 апреля компании, которым будет разрешено открыться после частичной отмены ограничений, смогут начать подготовительные работы.

Читайте также
В каких странах у COVID-19 меньше всего шансов и почему

— Мы должны избегать риска повторного распространения инфекции. Вы должны соблюдать меры предосторожности даже в отношениях со своими родственниками: единственный способ жить с вирусом — это сохранить социальную дистанцию ​​не менее одного метра. Если вы любите Италию, вы должны избегать распространения инфекции, — цитирует Конте газета Corriere Della Serra.

Премьер добавил, что существует риск роста кривой заражения, это необходимо принять. Он объявил, что с 4 мая можно будет перемещаться в пределах региона, например, чтобы навестить семью, при этом обязательно соблюдать защитные меры. Однако семейные сборы по-прежнему запрещены. Поездки в другие регионы пока невозможны, за исключением срочных проблем со здоровьем или работы.

Рестораны смогут открыться, но только и исключительно навынос. Кроме того, будут доступны прогулки в городских парках и возможность проведения похорон, если там собирается не более 15 человек. В остальном все собрания в общественных местах пока запрещены.

Премьер-министр также сообщил, что розничные магазины, выставки и музеи откроются с 18 мая. Что касается баров, ресторанов и салонов красоты — правительство планирует снять ограничения не раньше 1 июня. С 4 мая Италия возобновляет промышленное производство и открывает стройки.

Напомним, в Италии одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу в мире, число жертв перевалило за 26 тысяч, заразилось почти 200 тысяч человек. Положительная динамика наметилась лишь в 20-х числах апреля.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Во время загрузки произошла ошибка.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:31 MSK, 26.04
 "По 50 человек из одной ложечки". Украинский патриарх Филарет оскандалился
Лишний вес на подходе. Как домашний арест ударит по фигуристкам
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Минфин готов поддерживать россиян в случае продолжения эпидемии
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
Плавучий госпиталь в Нью-Йорке готовится к отплытию
Лукашенко объяснил, почему в ситуации с COVID идет своим путем
В КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку
От коронавируса впервые умер епископ РПЦ
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить.
Hi-Tech
Самый дешевый новый iPhone со смешной батареей: вся правда Мелкий экран, одна камера и смешная батарея.
Авто
Клиенты каршеринга пересели на арендованные машины Компании, сдающие автомобили в аренду, продолжают работать и в тех регионах, которые максимально ограничили работу всего бизнеса, — и даже находят новых клиентов. Но это не значит, что все хорошо
Кино
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40 Самый сексуальный мужчина в Голливуде отмечает день рождения: любуемся актером в его лучших ролях
Новости партнеров
Астрологи вычислили сроки окончания пандемии коронавируса
Орбакайте снова окажется разведенкой
Российский мэр сгорел прямо в санузле
Минздрав Украины: умрут все старше 65 лет
Gnezdo.ru
5 предсказаний Сталина, которые сбылись
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Любимая девочка СССР. Глянь спустя 50 лет (фото)
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
Как живет Чулпан Хаматова после развода
Жители деревни Грязь рассказали всю правду о Пугачевой и Галкине
У Бориса Корчевникова подтвержден коронавирус
Пожилым людям компенсируют потери от самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь