04:27 (мск), источник: ТАСС
В Китае число больных с коронавирусом сократилось до 723
За сутки в стране не зафиксировали смертей от инфекции.
ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Число людей с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на 77, до 723 человек, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По его данным, за минувший день в стране выявлено только три новых случая заражения, из них два ввозные. За весь период распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 636 заболевших, приехавших
Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,5% заразившихся, в том числе 80 — за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии — 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). Летальных исходов в стране не наблюдается уже много дней.
Экономика КНР уверенно восстанавливается после спада в
Среди регионов континентальной части КНР остался только один, где наблюдаются большое количество случаев заражения — это граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (367 инфицированных). На территории 15 из 31 административной единицы, включая Тибет,
Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 10 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 52 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились свыше 2,9 млн человек, зафиксированы более 200 тыс. смертельных исходов.