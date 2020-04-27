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04:43 (мск), источник: РИА Новости

Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало решил ввезти мадагаскарское лекарство от коронавируса в свою страну и снабдить им соседние государства Западной Африки, а для транспортировки отвара закажет самолет, заявил президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:31 MSK, 27.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 971 475+73 830
Скончалось206 544+3 664
Выздоровело865 733+48 699
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Источник: AFP 2020

Ранее мадагаскарский лидер представил лекарство против коронавируса — лечебный сироп Covid-Organics, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA). Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии.

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По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней, лекарство начали давать школьникам. Позднее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь от COVID-19.

«Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством — ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства — ред.) с Мадагаскара», — написал мадагаскарский лидер в Twitter.

Также в соцсетях главы государства есть информация о том, что в пятницу первый заказ на «средство народной медицины» сделал президент Сенегала Маки Салл.

По последним данным минздрава Мадагаскара, в стране зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом, причем 71 человек сумел справиться с болезнью. В Гвинее-Бисау выявлено 53 заражения вирусом, трое из этого числа выздоровели и один скончался. При этом в Сенегале 671 случаев COVID-19, 283 человека вылечились и 9 скончались.

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