04:43 (мск), источник: РИА Новости
Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент
Ранее мадагаскарский лидер представил лекарство против коронавируса — лечебный сироп
По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней, лекарство начали давать школьникам. Позднее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь от COVID-19.
«Спасибо президенту
Также в соцсетях главы государства есть информация о том, что в пятницу первый заказ на «средство народной медицины» сделал президент Сенегала Маки Салл.
По последним данным минздрава Мадагаскара, в стране зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом, причем 71 человек сумел справиться с болезнью. В