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06:54 (мск), источник: Lenta.Ru

По сирийской столице нанесли ракетный удар

Войска противовоздушной обороны сирийской столицы отразили ночной ракетный обстрел. Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

По неподтвержденной информации, удар из воздушного пространства Ливана нанесла Армия обороны Израиля. ПВО Дамаска удалось сбить несколько ракет.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

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Неделю назад сообщалось о ракетной атаке, которую израильские военные провели в районе Пальмиры в провинции Хомс.

12 марта Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности в регионе после ударов по Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова завила, что в Москве вызывают обеспокоенность односторонние удары Израиля по Сирии с нарушением суверенитета соседних арабских государств, в частности Ливана. «Мы считаем, что подобные произвольные силовые действия подрывают региональную безопасность», — отметила дипломат.

В феврале сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Рядом с ним расположен военный аэродром Хмеймим, где находится одноименная российская военная база.

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