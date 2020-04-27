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11:40 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян считают поправку к конституции о медпомощи главной

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ о доступности медицинской помощи и нерушимости границ страны остаются одними из важнейших для россиян. Такие данные содержатся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Абсолютное большинство россиян считают важным внести в конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Другую поправку социального блока — признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России — поддерживают 94% респондентов, лишь 5% убеждены в обратном. Для 93% респондентов особое значение имеет поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны, 92% заявили о важности обязательной ежегодной индексации пенсий.

«Замыкает список топ-5 поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ [на уровне] не менее прожиточного минимума (92%)», — отметили во ВЦИОМ.

Что касается блока поправок, направленных на защиту суверенитета страны, то для 88% россиян важно закрепить в конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%. На втором месте — поправка о статусе РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (86% против 12%).

«Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (83%). Не согласны с ними 14% россиян, — говорится в сообщении ВЦИОМ. — Считают важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России 81% наших соотечественников, обратного мнения придерживаются 17%».

Еще 74% выступили за поправку о признании приоритета Конституции РФ над международным правом, считают иначе 15%. Закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа в первую очередь выделяют 89% участников опроса. 88% респондентов в качестве важной обозначили поправку о защите исторической правды и недопущении фальсификации истории.

На третьем месте в рейтинге важных поправок из данного блока находится положение, согласно которому культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (86%).

83% опрошенных выделили предложение о защите института брака как союза женщины и мужчины. 79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей.

64% респондентов считают важным снять ограничение для действующего и бывших президентов РФ на участие в качестве кандидата на следующих выборах, против каждый четвертый (27%). Поправку о создании единой системы публичной власти поддерживают 62%, не считают ее важной 22% респондентов.

Расширение полномочий Госдумы выделил 51% участников опроса, Совета Федерации — 49%. «Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (42% считает важным, 47% — нет)», — рассказали во ВЦИОМ.

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Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 апреля по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О поправках к конституции

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

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6 апреля© Ньюстюб
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