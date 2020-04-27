Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
3135 лет перестройке и гласности
13:27 (мск), источник: РИА Новости

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Коронавирус COVID-19
13:45 (мск)Скачок числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 981 592+73 065
Скончалось206 803+3 471
Выздоровело869 935+45 933
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. <…> Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.

Читайте также
Путин поручил выделить регионам помощь на поддержку граждан и предприятий

Второй пакет предполагает:

— поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей);.

— поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу);.

— дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики (снижение имущественных налогов для арендодателей и др.);.

— отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях;.

— автоматическое продление разрешений и лицензий ряду предприятий;.

— мораторий на проверки социально-ориентированных НКО;.

— меры поддержки для системообразующих предприятий;.

— расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей;.

— дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.

Параллельно идет подготовка третьего пакета мер, отметил Мишустин.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Мишустин рассказал о новых мерах по ситуации с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
13:48 (мск)© Ньюстюб
 Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Коронавирус COVID-19
В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
У берегов США образовалось аномальное скопление нефтетанкеров
Песков рассказал о режиме Путина и будущем после пандемии
Вслед за коронавирусом мир ожидает потоп, засуха и голод
Лукашенко объяснил, почему в ситуации с COVID идет своим путем
Рост заразившихся COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Раскрыты главные «секреты» телефона Путина Стало понятно, как президент делает звонки
Горячие темы на Авто
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 427
помощи прошу ....((( 311
О служении людям --но время мирное -- 214
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте? 82
Кино
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами» Актриса снова будет соревноваться за звание лучшего танцора
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Сын Понаровской протянет еще недели три
Популярные темы на «Детях»
Южный остров, Новая Зеландия 282
Я понимаю, что эта тема всех уже достала)) 219
Четверка 136
Геометрия 7 класс. И разминка для нашего ума. Присоединяйтесь! 94
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь