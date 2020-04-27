В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

«На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. <…> Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.
Второй пакет предполагает:
— поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей);.
— поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу);.
— дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики (снижение имущественных налогов для арендодателей и др.);.
— отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях;.
— автоматическое продление разрешений и лицензий ряду предприятий;.
— мораторий на проверки
— меры поддержки для системообразующих предприятий;.
— расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей;.
— дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.
Параллельно идет подготовка третьего пакета мер, отметил Мишустин.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.