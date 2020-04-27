14:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Советский маршал и чемодан с ядом
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей».
По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
«Три недели назад в аэропорт Вацлава Гавела из России прибыл мужчина с дипломатическим паспортом», — сообщил журнал Respekt. По информации источников издания в силовых структурах, в чемодане у визитера был яд рицин. Его, по версии Respekt, встретила посольская машина и отвезла на территорию российского диппредставительства.
«Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную “утку”», — сказал журналистам сегодня
Появление визитера из Москвы не единственная причина для озабоченности чешских спецслужб. Им стало известно о переброске из России в Европу нескольких сотрудников российской разведки на протяжении последних нескольких недель.
Впрочем, известно, что в марте он получал угрозы
Если «в вину» Зденеку Гржибу можно поставить переименование площади перед посольством России в память о бывшем российском
Напомним, памятник был установлен в Праге в 1980 году, в 35-ю годовщину освобождения города войсками 1-го Украинского фронта РККА под командованием маршала. Тем не менее в последние годы призывы снести или перенести памятник звучали все громче: некоторые граждане страны были недовольны другими поступками советского военачальника.
Иван Конев был главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран—участниц Варшавского договора и отдал приказ о штурме Будапешта: в результате подавления восстания в общей сложности погибли более 3 тыс. человек.
На памятник не раз наносили граффити с надписью «Нет кровавому маршалу» и обливали красной краской. В августе 2019 года глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж отказался отдавать распоряжение об очистке памятника и приказал временно закрыть его брезентом. В итоге в сентябре того же года руководство района большинством голосов приняло решение о демонтаже памятника и переносе его в Музей истории XX века, который, однако, пока не создан. На его месте должен быть установлен памятник освобождению Праги в годы Второй мировой войны. «Мы будем относиться к статуе с уважением, возможность передачи ее за границу не рассматриваем», — пообещал тогда заместитель главы Праги-6 Ян Лацина.
Впрочем, снесен памятник был в начале апреля, уже во время объявленного в чешской столице карантина. Ондржей Коларж, комментируя демонтаж монумента, написал в Instagram: «У него не было маски. Правила едины для всех: на улицу можно выходить, лишь закрыв рот и нос». «Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — заявили тогда в посольстве РФ в Праге.
А после демонтажа к нему присоединился и его предшественник Вацлав Клаус. «Скрытно проведенный, без предупреждения, под прикрытием действующего
«В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.— Подобными циничными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».
Привлечь организаторов сноса памятника к ответственности дал возможность подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, предусматривающий ответственность «за уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». Впрочем, глава государства визировал документ 7 апреля, а памятник был демонтирован за четыре дня до того, то есть закону придали обратную силу, хотя в соответствии с ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ закон не имеет обратной силы, если он устанавливает преступность деяния или ухудшает положение лица.
МИД Чехии отреагировал на историю, раскритиковав попытки России вмешиваться в суверенные дела другого государства: «МИД Чешской Республики решительно отвергает вмешательство государственных органов Российской Федерации во внутренние дела Чешской Республики. Если власти Российской Федерации продолжат делать заявления и совершать действия, направленные на разжигание конфронтации, это будет сигналом, что они утратили интерес к налаживанию взаимовыгодных отношений между двумя странами».
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что местное самоуправление — неотъемлемая часть конституционного устройства страны. «Преследование демократически избранных представителей другим государством за осуществление ими их прямых обязанностей с точки зрения Чешской Республики недопустимо. Применяемый российский закон — применяемый к тому же с обратной силой — не будет иметь силы на территории Чешской Республики», — заявили дипломаты.
Тем не менее в интервью газете Hospodarske noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что возможность передачи монумента России сохраняется. По его словам, заключенный в 1993 году Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой предполагает уважительное отношение к монументам и их защиту, но не устанавливает, где те или иные памятники должны быть размещены.
Если один из способов выполнить наши обязательства — вести переговоры с Россией о передаче памятника ей, то мы открыты. Но также необходимо обсудить этот вопрос с партнерами, представителями местного самоуправления и коллегами в правительстве. Я знаю, что из российского МИДа пришло письмо с вопросом о возможности России взять этот памятник и разместить у себя. К таким переговорам мы готовы.
Он также отметил, что Чехия уважает местное самоуправление в России и потому, например, в Самаре не получается разместить монументы чехословацким легионерам, воевавшим на стороне Российской империи в Первую мировую войну и затем участвовавшим в Гражданской войне. «Мы не можем поставить памятники именно потому, что местное самоуправление с этим не согласно», — подчеркнул глава чешского МИДа.
Алексей Наумов