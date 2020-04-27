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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ отрицает гибель россиян в Ливии

МИД России сегодня, 27 апреля, опроверг публикации в арабских СМИ о гибели 10 апреля наемников ЧВК «Вагнер», воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По информации арабских СМИ, в ходе боев в районе города Салах-ад-Дин был уничтожен штаб оперативного управления ЧВК «Вагнер».

Источник: Reuters

«Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало», — говорит в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что «упомянутые сообщения — далеко не первая спекуляция на тему участия “российских” ЧВК во внутриливийском конфликте» и подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние.

«В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон никогда не демонстрировала», — отметили в МИДе.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что Москва намерена и дальше оказывать помощь двум основным конфликтующим силам в Ливии в процессе мирного урегулирования.

«В ходе всех инициатив, которые принимались в свое время Францией, Италией и ОАЭ для реанимирования прямого диалога между сторонами конфликта в Ливии, мы всегда призывали исходить из принципа того, что решения должны быть одобрены непосредственно участниками этого конфликта, а мы будем лишь помогать им сесть за стол переговоров. В большинстве случаев, как, например, в ходе Берлинской конференции, наши призывы оставались неуслышанными. Тем не менее Россия будет и дальше стараться помочь Ливии выйти из этого глубочайшего кризиса», — сказал он в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.

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Эрдоган снова заявил о присутствии бойцов «Вагнера» в Ливии

За последнее время число публикаций в арабских, турецких и западных СМИ о деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии резко возросло. Речь идет не только об упомянутом МИД РФ бое, но также о якобы происходящей вербовке ЧВК бойцов в Сирии, их подготовке и переброске в Ливию, а также применении российскими наемниками нервно-паралитического газа в боях при Салах-ад-Дине.

Последнюю информацию обнародовал в конце прошлой недели министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага. В ЛНА назвали его утверждение ложью. О присутствии российских наемников в Ливии неоднократно заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин отметил: если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают». Источник «Ъ» в Ливии, знакомый с ситуацией на линии фронта, назвал слова о применении нервно-паралитического газа неправдоподобными, так как позиции двух враждующих сторон находятся близко друг от друга и в случае такой атаки могли быть задеты и те и другие. Что касается российских наемников, то, по его словам, в данный момент он не наблюдает их присутствия, хотя есть несколько военных советников, которые не участвуют в боях.

Марианна Беленькая

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