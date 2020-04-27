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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейским запретят обсуждать работу и высказывать свое мнение в интернете

Новая редакция кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает МВД России.

Источник: РИА "Новости"

В новой версии документа говорится, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.

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Кроме того, не рекомендуется публиковать фотографии и видеозаписи, по которым можно определить персональные данные сотрудника и его принадлежность ‎к органам внутренних дел.

Под запрет попадают и любые материалы, которые могут «вызвать негативную реакцию ‎в обществе» и наносят ущерб деловой репутации органов внутренних дел.

Предыдущий кодекс этики для российских полицейских действовал в России с 2009 по 2013 год. Приказом главы МВД Владимира Колокольцева от 31 октября 2013 года документ признали утратившим силу. Начальнику департамента государственной службы и кадров МВД Владимиру Кубышко поручили до 1 июля 2014 года предоставить новую версию кодекса, однако документ так и не появился.

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