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19:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Столице Южной Осетии временно вернут название Сталинир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно вернул столице Южной Осетии Цхинвалу старое название Сталинир. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что название Сталинир будет использоваться наряду с наименованием Цхинвал во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня).

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Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) разрешили три дня в году использовать старое название города Луганск — Ворошиловград.

Подобный указ подписал и глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин постановил установить наименование «город Сталино» в качестве символа Донецка и использовать его во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны.

Столица Южной Осетии носила название Сталинир (или Сталинири) с 1934 по 1961 год, когда городу было возвращено историческое наименование Цхинвал во время кампании по борьбе с культом личности Иосифа Сталина.

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