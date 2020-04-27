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21:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта заставившая Ким Чен Ына растолстеть еда

Бывший шеф-повар лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото (Kenji Fujimoto) раскрыл журналистам пищевые предпочтения политика, которые заставили его растолстеть до 127 килограммов. Об этом сообщает Mirror.

Источник: Reuters

По словам повара, в 2015 году Ким Чен Ын за вечер мог выпить две бутылки шампанского Cristal по 175 фунтов стерлингов (16250 рублей) за каждую и съесть дорогостоящий стейк из Кобе (говядина премиального качества, получаемая от быков японской черной породы) с сыром Эмменталь.

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Более того, он не отказывал себе в высококалорийных блюдах, таких как фуа-гра и говядина Вагью, стоимость которых могла достигать 240 фунтов стерлингов (больше 22 тысяч рублей). Фудзимото также добавил, что северокорейский лидер является поклонником деликатесного супа из акульих плавников.

Известно, что в 36 лет Ким Чен Ын весит 127 килограммов и страдает от ожирения. Предполагается, что его вкусовые предпочтения и несоблюдение диеты могли послужить причиной, по которой 12 апреля ему пришлось перенести операцию на сердце.

В апреле медики посоветовали сбросить лишний вес для снижения рисков заражением коронавирусом. Согласно статистике Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC), три четверти британских пациентов с диагнозом COVID-19 имели избыточный вес или страдали ожирением. По словам профессора эндокринологии Роба Эндрюса (Rob Andrews), при наборе массы вентиляция в легких человека ухудшается, что может привести к ряду заболеваний.

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