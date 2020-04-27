21:30 (мск), источник: ТАСС
Воробьев: самоизоляция и пропускной режим необходимы в Подмосковье на майские праздники
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор отметил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно.
Самоизоляция, пропускной режим и ограничительные меры необходимы в Подмосковье на майские праздники. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев.
При этом он отметил, что в подмосковных клиниках есть свободные койки с кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также лекарства и все необходимое.
«Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы;
Он также сообщил, что врачи обращают внимание на психологическое состояние людей, пациентов. «Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель и, не дай бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ», — сообщил Воробьев.
Он также сообщил, что в области ведется набор врачей и водителей для работы на скорой помощи. «Огромная нагрузка ложится на скорую, мы об этом хорошо знаем, видим все ваши сообщения и замечания <…>. Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из “Мострансавто” уже сели на скорые», — сообщил он.