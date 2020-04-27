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21:30 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: самоизоляция и пропускной режим необходимы в Подмосковье на майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор отметил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 017 806+61 733
Скончалось209 661+3 937
Выздоровело885 302+23 784
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Источник: Агентство «Москва»

Самоизоляция, пропускной режим и ограничительные меры необходимы в Подмосковье на майские праздники. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев.

Он добавил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно, начиная с тех, кто перевозит больных, и до тех, кто их лечит.

При этом он отметил, что в подмосковных клиниках есть свободные койки с кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также лекарства и все необходимое.

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«Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы; где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируем существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему», — написал губернатор.

Он также сообщил, что врачи обращают внимание на психологическое состояние людей, пациентов. «Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель и, не дай бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ», — сообщил Воробьев.

Он также сообщил, что в области ведется набор врачей и водителей для работы на скорой помощи. «Огромная нагрузка ложится на скорую, мы об этом хорошо знаем, видим все ваши сообщения и замечания <…>. Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из “Мострансавто” уже сели на скорые», — сообщил он.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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