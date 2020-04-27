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27 апреля, источник: Коммерсантъ

Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.

Источник: Reuters

«Несмотря на тяжелый груз оказанного доверия и бремя обязанностей, я перед Аллахом и ливийским народом обязуюсь, что ливийская армия будет выполнять желания народа и избавит его от страданий», — сказал он в своем выступлении по случаю Рамадана, которое транслировалось по ливийскому телевидению.

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По словам фельдмаршала Хафтара, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя роль по управлению страной. «Мы приветствуем вашу поддержку вооруженных сил, восстановление вашей уверенности в нас и прекращаем политическое соглашение, пусть оно уходит в прошлое», — добавил он. Он также пообещал освободить страну от террористов.

Схиратские соглашения рассматриваются ООН как основа для политического урегулирования в Ливии. Документ был подписан 17 декабря 2015 года представителями основных ливийских фракций. Документ, в частности, предусматривает, создание Правительства национального согласия (ПНС) и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен был завершиться проведением парламентских выборов. Соглашение так до конца и не было реализовано. Власть в Ливии делит заседающее в Триполи ПНС во главе с Файезом Сараджем и структуры, лояльные ЛНА. В апреле прошлого года фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи, однако оно увязло из-за поддержки ПНС со стороны Турции. Попытки урегулирования ливийского конфликта международными посредниками не принесли результата.

Марианна Беленькая.

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