Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию

«Несмотря на тяжелый груз оказанного доверия и бремя обязанностей, я перед Аллахом и ливийским народом обязуюсь, что ливийская армия будет выполнять желания народа и избавит его от страданий», — сказал он в своем выступлении по случаю Рамадана, которое транслировалось по ливийскому телевидению.
По словам фельдмаршала Хафтара, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя роль по управлению страной. «Мы приветствуем вашу поддержку вооруженных сил, восстановление вашей уверенности в нас и прекращаем политическое соглашение, пусть оно уходит в прошлое», — добавил он. Он также пообещал освободить страну от террористов.
Схиратские соглашения рассматриваются ООН как основа для политического урегулирования в Ливии. Документ был подписан 17 декабря 2015 года представителями основных ливийских фракций. Документ, в частности, предусматривает, создание Правительства национального согласия (ПНС) и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен был завершиться проведением парламентских выборов. Соглашение так до конца и не было реализовано. Власть в Ливии делит заседающее в Триполи ПНС во главе с Файезом Сараджем и структуры, лояльные ЛНА. В апреле прошлого года фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи, однако оно увязло из-за поддержки ПНС со стороны Турции. Попытки урегулирования ливийского конфликта международными посредниками не принесли результата.