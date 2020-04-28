США выступили с новым обвинением в адрес Китая из-за коронавируса

По его словам, Пекин отправил в Вашингтон низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. США не могут допустить такой ситуации в дальнейшем, заверил Наварро.
Советник по экономическим вопросам обвинил Китай в том, что он наживается на проблемах США с распространением вируса. Он призвал страну понести ответственность за это наряду с ошибками при сдерживании пандемии.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Более 1 миллиона инфицированных находятся в США. В пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Германия и Франция.