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06:44 (мск), источник: Lenta.Ru

США выступили с новым обвинением в адрес Китая из-за коронавируса

Экономический советник Белого дома Питер Наварро выступил с новым обвинением в адрес Китая на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 041 550+69 911
Скончалось211 159+4 617
Выздоровело894 073+28 148
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Источник: Reuters

По его словам, Пекин отправил в Вашингтон низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. США не могут допустить такой ситуации в дальнейшем, заверил Наварро.

Советник по экономическим вопросам обвинил Китай в том, что он наживается на проблемах США с распространением вируса. Он призвал страну понести ответственность за это наряду с ошибками при сдерживании пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Более 1 миллиона инфицированных находятся в США. В пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Германия и Франция.

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