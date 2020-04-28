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12:59 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор до 29 апреля подготовит концепцию снятия введенных из-за коронавируса мер

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 27 апреля, опубликованных на сайте правительства во вторник.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 053 965+71 032
Скончалось211 522+4 711
Выздоровело897 446+27 242
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Источник: Агентство «Москва»

«Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года, данных по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве <…> по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, [поручено] завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Справка
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