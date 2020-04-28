В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

По словам представителя Кремля, встреча начнется после 15:00 мск.
«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период».
На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.
В России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек (прирост за сутки +7,4%), от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.