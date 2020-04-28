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12:33 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с регионами и кабмином во вторник запланировал «большое выступление», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 050 308+68 716
Скончалось211 326+4 523
Выздоровело896 196+26 261
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Источник: РИА "Новости"

По словам представителя Кремля, встреча начнется после 15:00 мск.

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период».

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

В России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек (прирост за сутки +7,4%), от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.

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