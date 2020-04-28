Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
20Самые удивительные места на Земле
15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступает с обращением на совещании по борьбе с коронавирусом (видео)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания.

Коронавирус COVID-19
15:34 (мск)Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 057 957+63 267
Скончалось211 894+4 624
Выздоровело902 129+20 494
Идёт загрузка
Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Владимир Путин во вторник проводит совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России.

По словам представителя Кремля, также запланированы выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, главы Белгородской области Евгения Савченко, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В Кремле не стали сообщать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер, сообщает ТАСС.

В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Антикризисные меры
Коронавирус COVID-19
Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 6411 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек
Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19
Россиянам назвали признак окончания эпидемии COVID-19 в стране
Как менялась скорая помощь в России (фото)
Доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом
В России введут платную регистрацию смартфонов
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В России появился самый маленький суперкомпьютер для игр 16-поточный Ryzen и RTX-графика в корпусе от ультрабука
Горячие темы на Авто
помощи прошу ....((( 313
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 142
Вирус идиотизма 120
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Новости партнеров
Астрологи вычислили сроки окончания пандемии коронавируса
Как живет Чулпан Хаматова после развода
Миколас Орбакас назвал размер своей пенсии
Как самоизолировались богатенькие знаменитости. Фото
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь