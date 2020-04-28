Путин выступает с обращением на совещании по борьбе с коронавирусом (видео)

Президент Владимир Путин во вторник проводит совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России.
По словам представителя Кремля, также запланированы выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, главы Белгородской области Евгения Савченко, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В Кремле не стали сообщать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
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