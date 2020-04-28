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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Красноярский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс перечислит заработную плату на поддержку медиков, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.

«Александр Викторович (Усс — ред.) также решил поддержать инициативу партии “Единая Россия” и перечислит месячную зарплату в качестве партийного взноса для поддержки граждан и медиков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Усс уже оплатил изготовление 500 защитных костюмов для медиков региона и перечислил свою месячную зарплату на краевой счет общественной поддержки.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на вторник с момента начала пандемии в крае выявлены 574 случая коронавирусной инфекции, 65 пациентов выздоровели, семь человек скончались. Случаи заболевания зафиксированы в 41 муниципалитете.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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