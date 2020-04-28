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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Лавров оценил сообщения о попытках отравить чешских политиков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сообщения в СМИ Чехии по поводу организации Россией отравления на территории страны бездоказательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», — заявил Лавров на своем онлайн-брифинге.

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Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Как сообщалось, ряд высокопоставленных чиновников был взят под усиленную охрану, среди них был и староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников — по его словам, это похоже на очередную «утку».

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