Лавров оценил сообщения о попытках отравить чешских политиков

«Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», — заявил Лавров на своем онлайн-брифинге.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.
Как сообщалось, ряд высокопоставленных чиновников был взят под усиленную охрану, среди них был и староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников — по его словам, это похоже на очередную «утку».