Авиапарады пройдут минимум в 25 городах России

Информации о подобных мероприятиях от Центрально и Восточного военных округов пока нет.
«Более 100 боевых самолетов и вертолетов в День Победы осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего будет задействовано более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны», — заявил во вторник журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Уточняется, что авиапарады пройдут в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Вязьме, Острове (Псковская область) и Калининграде.
«В парадном строю пролетят истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 “Аллигатор”, ударные Ми-24 и Ми-28 “Ночной охотник”, многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26», — заявили в пресс-службе округа.
«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения», — заявил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
Уточняется, что всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы. Авиапарады пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване. Пролеты авиации будут синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков. Праздничный пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
«Семнадцать самолетов и вертолетов Северного флота примут участие 9 мая в демонстрационном пролете над Мурманском. В пролете примут участие вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолет Ту-142м», — сообщили в пресс-службе Северного флота.