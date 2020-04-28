Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.
«Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно», — сказал президент в обращении перед совещанием с главами регионов.
Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в
обычной-тоситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.
Ранее Путин делал обращения 25 марта, 2, 8 и 15 апреля. Первые два раза он выступал с отдельными обращениями, а последующие — перед заседаниями, которые транслировались по телеканалам. В первом обращении президент объявил нерабочую неделю, во втором — продлил ее до конца апреля. В третьем обращении президент объявил о выплатах врачам, а также мерах социальной поддержки и помощи бизнесу. Последний раз Путин объявил о новых мерах помощи бизнесу (в основном речь шла о льготных кредитах) и регионам.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 93 558 человек. За последние сутки в России умерли 72 человека с коронавирусом — наибольшее число с начала эпидемии. Всего погибли 865 человек. Россия поднялась на восьмое место по числу заболевших, обогнав Иран.