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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно. Ранее о планах продлить ограничения сообщал «Ъ». Изначально глава государства объявил нерабочей неделю со 2 по 8 апреля, а затем продлил этот период до конца месяца.

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18:11 (мск)Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 28.04
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Президент поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.

«Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно», — сказал президент в обращении перед совещанием с главами регионов.

Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.
Владимир Путин
президент России

Ранее Путин делал обращения 25 марта, 2, 8 и 15 апреля. Первые два раза он выступал с отдельными обращениями, а последующие — перед заседаниями, которые транслировались по телеканалам. В первом обращении президент объявил нерабочую неделю, во втором — продлил ее до конца апреля. В третьем обращении президент объявил о выплатах врачам, а также мерах социальной поддержки и помощи бизнесу. Последний раз Путин объявил о новых мерах помощи бизнесу (в основном речь шла о льготных кредитах) и регионам.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 93 558 человек. За последние сутки в России умерли 72 человека с коронавирусом — наибольшее число с начала эпидемии. Всего погибли 865 человек. Россия поднялась на восьмое место по числу заболевших, обогнав Иран.

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