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18:11 (мск), источник: РИА Новости

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 062 557+69 587
Скончалось212 221+4 703
Выздоровело906 358+30 315
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Источник: РИА "Новости"

«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться», — отметил президент.

Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост заболевших относительно стабилизировался, — ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден, подчеркнул Путин.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. <…> Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь», — сказал он.

Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры:

  • Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая;
  • Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений;
  • У регионов будет еще неделя до 11-го числа для подготовки плана своих действий;
  • Кабинет министр разработает новый пакет мер по поддержке экономики и граждан — «общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики».

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. <…> Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — добавил президент.

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Распространение коронавирусной инфекции

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов погибли.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.

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