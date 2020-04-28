Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается
«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. <…> Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь», — сказал он.
Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры:
«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. <…> Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — добавил президент.
По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов погибли.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.