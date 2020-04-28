Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
20Самые удивительные места на Земле
18:54 (мск), источник: Интерфакс

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.

Коронавирус COVID-19
20:20 (мск)Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:47 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 074 948+72 645
Скончалось213 273+5 142
Выздоровело910 681+31 868
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Об этом глава государства сказал во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Путин также подчеркнул, что говорить об одномоментной отмене всех ограничений в России недопустимо. Он также сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению режима изоляции с 11 мая.

По словам Путина, у всех регионов разная ситуация — где-то угроза проявила себя позднее, вход в режим ограничений и принятые меры также были разные. «Впереди трудный и сложный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять то, чего мы такими усилиями добились за последние недели», — подчеркнул президент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что главы субъектов сохранят дополнительные полномочия, и призвал их «действовать соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях». Путин также обратил внимание на то, что «категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку — что оправдано в одних регионах, в других может лишь навредить».

Президент также пояснил, что необходимо добиться спада эпидемии коронавируса, чтобы начать аккуратно снимать ограничения.

От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни.
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать необходимые требования и правила самоизоляции, тем быстрее все закончится.

«Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно и даже опасно», — предупредил Путин.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Кроме того, в ходе совещания во вторник глава государства продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая включительно. «Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — сказал Путин.

Накануне, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников. Главный санитарный врач РФ пояснила, что еще один — третий — инкубационный период (14 дней), который необходим в России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне «пересидели» их дома, соблюдая режим самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за COVID-19
Путин объявил о проведении авиапарада 9 Мая
Китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19
Названы отрасли, где вырастет зарплата после режима самоизоляции
Американка обнаружила неожиданного гостя, воровавшего ее пиво
На берег Гуама вынесло «летающую тарелку»
На плакате перепутали Великую Отечественную войну с Гражданской
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Авто
Российские автомобилисты собираются за город на майские Более трети российских водителей планируют поездки за город на майские праздники вне зависимости от того, продлятся ли ограничения в связи с коронавирусом
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Новости партнеров
Новые кареты скорой закупят для регионов – хотел президент
О мифах про режим чрезвычайной ситуации
ФАС накажет торговые сети с взлетевшими ценами на лимоны
Эксперт рассказал, чем для бизнеса обернется режим ЧС
Дети
Как живет на карантине мама-одиночка из Петербурга Всем в самоизоляции нелегко. Каково мамам, которые растят ребенка одни?
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Новости партнеров
На работу пока рано. Президент посоветовался с ведущими вирусологами страны
Реальная ситуация с эпидемией намного сложнее, чем кажется
От чего умирают пациенты с коронавирусной инфекцией
Для удобства граждан. Поддержка каршеринга будет: президент предложил меры
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь