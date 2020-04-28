Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
22:26 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил, что жизнь после коронавируса обязательно наладится

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жизнь после коронавируса в России обязательно наладится, будет сделано все, чтобы это произошло как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:05 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 091 141+56 340
Скончалось215 138+4 587
Выздоровело918 809+27 261
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится, и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития», — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 28.04
 Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за COVID-19
Китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19
Число случаев коронавируса в США превысило миллион
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
На берег Гуама вынесло «летающую тарелку»
Доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом
Американка обнаружила неожиданного гостя, воровавшего ее пиво
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
помощи прошу ....((( 313
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 144
Вирус идиотизма 133
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Новости партнеров
Дмитрий Песков рассказал россиянам о страшном будущем
Пожилым людям компенсируют потери от самоизоляции
Жители деревни Грязь рассказали всю правду о Пугачевой и Галкине
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Дети
Как живет на карантине мама-одиночка из Петербурга Всем в самоизоляции нелегко. Каково мамам, которые растят ребенка одни?
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь