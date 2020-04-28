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19:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: 9 Мая состоится авиапарад

Президент России Владимир Путин сообщил, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах. По его словам, парад Победы в Москве пройдет, когда это будет абсолютно безопасно. Нерабочий период в России из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:47 MSK, 28.04
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Источник: РИА "Новости"

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника: современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют», — сказал господин Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах.

Он уточнил, что все запланированные ранее мероприятия в честь 75-летия Победы обязательно состоятся.
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«Проведем и главный парад на Красной площади, и марш “Бессмертного полка”. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов», — отметил президент.

Напомним, 16 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада Победы. Ранее за отмену празднований выступили ветераны и общественные организации.

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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