Путин: 9 Мая состоится авиапарад

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника: современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют», — сказал господин Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах.
Он уточнил, что все запланированные ранее мероприятия в честь 75-летия Победы обязательно состоятся.
«Проведем и главный парад на Красной площади, и марш “Бессмертного полка”. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов», — отметил президент.
Напомним, 16 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада Победы. Ранее за отмену празднований выступили ветераны и общественные организации.
Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске состоятся салюты в честь 75-летия Победы.