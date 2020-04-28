Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако и это не помогло. И, в конечном счёте, она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна», — сказал Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
Президент также напомнил сюжет рассказа Джека Лондона «Закон жизни».
«В нем речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А