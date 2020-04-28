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20:30 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал грядущие майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Предстоящие майские праздники будут решающими в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках, и, конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», — сказал он, обращаясь к россиянам в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением коронавируса в регионах.

«Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом», — подчеркнул президент.

По его словам, «предстоящие майские праздники здесь — решающие, и именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно».

Путин отметил, что для каждого россиянина самое дорогое — здоровье и безопасность его близких.

«Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом, кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит», — сказал он в связи с этим.

По словам президента, многие не видят и не чувствуют угрозы, так как даже в Москве, где больше всего заболевших, это всего 0,4% от общего населения города.

«Но, во-первых, это жизнь и здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика», — сказал глава государства.

«Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнением», — продолжил он.

Путин выразил соболезнования всем, чьи близкие умерли от коронавируса.

«Понимаю, как это нелегко. И горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности — это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы», — заметил президент.

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«И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: “Все, наконец, закончилось, все позади”. Тем более, что за окнами весна. Теплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и Дальний Восток», — добавил он.

Ранее во вторник в ходе этого совещания глава государства объявил о продлении периода нерабочих дней в РФ до 11 мая включительно.

«Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — сказал Путин.

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