Путин назвал грядущие майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом

«Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках, и, конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», — сказал он, обращаясь к россиянам в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением коронавируса в регионах.
«Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что для каждого россиянина самое дорогое — здоровье и безопасность его близких.
«Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом,
«Но,
«Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнением», — продолжил он.
«Понимаю, как это нелегко. И горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности — это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы», — заметил президент.
«И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: “Все, наконец, закончилось, все позади”. Тем более, что за окнами весна. Теплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и Дальний Восток», — добавил он.
Ранее во вторник в ходе этого совещания глава государства объявил о продлении периода нерабочих дней в РФ до 11 мая включительно.
«Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — сказал Путин.