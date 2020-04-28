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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Украина ждала этот закон со времени обретения независимости»

Эпопея с принятием на Украине резонансной земельной реформы подошла к концу. Точку во вторник поставил президент Владимир Зеленский, подписав окончательную версию законопроекта. Открытие рынка земли было одним из главных предвыборных обещаний украинского лидера и едва ли не ключевым условием для предоставления стране Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша финансовой помощи. «Ъ» разбирался, можно ли назвать реформу успешной или речь идет скорее о политическом поражении президента.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После многомесячной борьбы с украинскими депутатами Владимиру Зеленскому все-таки удалось отменить мораторий на покупку-продажу сельскохозяйственной земли, что в течение 20 лет обещали, но никак не могли сделать его предшественники. Во вторник президент подписал финальную версию законопроекта.

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«Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — приводит слова Владимира Зеленского его пресс-служба.

Борьба была действительно ожесточенной. Так, в Верховной раде закон приняли в конце марта, и в тот же день его подписание попытались заблокировать (или как минимум отсрочить) оппозиционеры. Постановления об отмене решения Рады внесли исключенный из состава президентской партии «Слуга народа» Антон Поляков и депутат от националистической партии «Свобода» Оксана Савчук. В пояснительной записке они отметили: по процедуре принятия закона «были допущены нарушения ряда требований конституции Украины». Впрочем, помешать Владимиру Зеленскому им в итоге не удалось.

Недовольные новой реформой остаются и сегодня, хотя к финальному чтению законопроекта их значительно поубавилось.

Если в ноябре прошлого года против закона консолидировано выступала вся оппозиция, то к концу марта большая ее часть перешла на сторону президента Зеленского.

Среди тех, кто изменил позицию, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и проевропейская партия «Голос». Однако жертвой такого консенсуса стал ряд принципиально важных положений закона.

Наибольшие опасения у противников реформы вызывал вопрос продажи сельскохозяйственной земли иностранцам. Уже с сентября прошлого года украинские аграрии неоднократно собирались на площади у Верховной рады, скандируя «Нет продаже земли иностранцам!» и «Земля — не товар, а божий дар!». С похожими лозунгами представители оппозиции не раз блокировали в парламенте трибуну.

Особое возмущение вызывало то, что право на покупку земли получит и «российский агрессор».
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Другой аргумент против реформы — слишком высокий лимит концентрации земли в руках одного собственника: 0,5% от общего земельного фонда страны, или 210 тыс. гектаров.

Вначале команда Владимира Зеленского эти аргументы неизменно парировала. «Речь идет не о том, плохие иностранцы или хорошие, — убеждал в сентябре фермеров тогдашний министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.— Речь о том, кто будет платить более высокие зарплаты, кто будет выращивать те культуры, которые нужны для продовольственной безопасности, и кто будет создавать больше рабочих мест. Я хочу, чтобы в селе люди сегодня работали». Мысль о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению международных инвестиций в аграрную отрасль высказывал в октябре и экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Однако под давлением оппозиции на правящую партию и на фоне падения рейтинга президента от своих слов «слугам народа» частично пришлось отказаться.

Согласно первоначальному законопроекту, рынок украинской земли для иностранных юрлиц мог бы открыться с 2024 года. В финальной версии такую норму вычеркнули, а продажу земли нерезидентам запретили вовсе.

Отменить решение при этом можно будет на всеукраинском референдуме, но вне зависимости от результатов голосования продажа земли гражданам «государства-агрессора», то есть россиянам, будет запрещена. Кроме того, порог максимальной концентрации земли в одних руках снизили более чем в 20 раз, до 10 тыс. гектаров.

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Мораторий на продажу земель сельхозназначения был введен на Украине в 2001 году — за два года до того, как аналогичный мораторий был отменен в России. До проведения реформы Украина оставалась одной из шести стран мира, которые не имели свободного рынка земли, наряду с Северной Кореей, Таджикистаном, Конго, Венесуэлой и Кубой. Украинский экономист Михаил Кухар, входивший в межведомственную рабочую группу по разработке реформы, заявил «Ъ»: что все страны Центральной и Восточной Европы одобрили аналогичные законы еще в 1990-х.

«За семь лет после открытия рынка в 11 странах Восточной и Центральной Европы цены на землю выросли примерно в три раза, а урожайность увеличилась на 42%», — заметил эксперт.

При этом Михаил Кухар отметил, что только три страны этого региона — Польша, Чехия и Болгария — не сразу открыли рынок для нерезидентов.

Международные партнеры восприняли проведенную Киевом реформу с воодушевлением.

Открытие рынка земли, в частности, было одним из условий МВФ для получения Киевом транша финансовой помощи.

«Был достигнут очень хороший прогресс в дискуссиях с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования (EFF), — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в конце марта.— Принятие законодательства, улучшающего банковское регулирование, и земельной реформы позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения, с более широким доступом, чем предполагалось ранее». 17 апреля в программе «Свобода слова Савика Шустера» Владимир Зеленский рассказал, что Киев рассчитывает получить от МВФ по крайней мере $8 млрд. Кроме того, финансовую помощь выделят также Всемирный банк и Евросоюз.

Во Всемирном банке к реформе тоже отнеслись положительно, но и существенные недостатки закона стороной не обошли. Как сообщили представители Всемирного банка агентству «Интерфакс-Украина», разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли на Украине или нет, «должно решать руководство Украины». В то же время в организации отметили: допуск иностранцев к рынку сельхозземель повысил бы конкуренцию, способствовал бы внедрению новейших технологий и ускорил бы экономический рост. Как ранее прогнозировали экономисты Всемирного банка, открытие рынка земли в таких условиях могло бы привести к ежегодному росту ВВП Украины на 1,5%.

Теперь же, в условиях пандемии, о каких-либо положительных экономических показателях говорить трудно.

«У нас есть расчеты, насколько должен был бы вырасти ВВП при открытии рынка земли, — отметил Михаил Кухар.— Но они уже никуда не годятся, ведь мы не знаем, на сколько процентов он сейчас упадет». Тем не менее экономист оценивает реформу положительно: «Столько лет Украина из-за отсутствия политической воли не могла провести одну из простейших экономических реформ. Моя позиция такая: выгоднее ввести закон даже в несовершенном виде, чем продолжать жить при социализме. Сложно говорить о конкретных цифрах, но речь идет о ежегодном росте экономики примерно в 3% в ближайшее десятилетие».

Марина Коваленко.

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